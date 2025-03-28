توريس بعد ثلاثية أوساسونا: كل مباراة بالنسبة لنا بمنزلة نهائي

الدوري الإسباني، أعرب فيران توريس، نجم برشلونة، عن سعادته بالفوز على ضيفه أوساسونا 3-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الليجا.

وقال توريس، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كل مباراة بالنسبة لنا بمنزلة نهائي.. كانت مواجهة مهمة، ونجحنا في حسمها لصالحنا".

وعن وضعه في الفريق، قال الدولي الإسباني: "أسعى لاستغلال كل دقيقة ألعبها".



وتابع: "لا أعتبر نفسي مجرد ورقة رابحة، يتم الدفع بها عند الحاجة، بل أحاول الاستفادة من كل الفرص.. أشعر براحة كبيرة في مركز المهاجم، لكن بإمكاني اللعب على الأطراف أيضًا".

وأشاد بزميله بيدري، قائلًا: "لو كان الأمر بيدي، لمنحته كل جوائز أفضل لاعب في المباراة.. إنه الأفضل، واليوم قدم واحدة من أفضل مبارياته".

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة، في المركز الرابع عشر.

وبحسب إحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن توريس يعيش أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية في الدوريات الخمس الكبرى.

أرقام فيران توريس مع برشلونة هذا الموسم

وسجل فيران توريس 14 هدفًا في جميع المسابقات، بجانب تقديمه 17 تمريرة حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 31 هدفًا.



ويعد هذا الموسم هو الأبرز للنجم الإسباني، الذي أصبح عنصرًا حاسمًا في تشكيلة المدرب هانز فليك، مع استمراره في تقديم مستويات مميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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