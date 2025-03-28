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رياضة

تامر عبد الحميد: التأهل لكأس العالم طبيعي والإنجاز الحقيقي التتويج بكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم هي الأسهل في تاريخ المنتخب.

وتابع تامر عبد الحميد خلال وجوده ضيفًا على برنامج إستاد المحور: "منتخب مصر قدم مباراة ممتازة أمام إثيوبيا وظهر بها شغل تكتيكي كبير لحسام حسن".

وأضاف: "منتخب مصر يمتلك أقوى خط هجوم في إفريقيا ومحمد صلاح قدم مباراتين رائعتين أمام إثيوبيا وسيراليون".

وأكمل: "مصطفى محمد لم يكن موفق أمام سيراليون، ومحترفي مصر يعطون المنتخب ثقل في الملعب".

واستطرد: "التأهل لكأس العالم ليس إنجازًا نظرًا إلى سهولة المجموعة ولكن الإنجاز هو حصد لقب أمم إفريقيا".

وأردف: "أفكار حسام حسن مع منتخب مصر واضحة وأدار المباراتين بشكل ممتاز، وحسام حسن لن يلعب بنفس الطريقة الهجومية أمام المنتخبات الكبيرة".

واختتم تامر عبد الحميد: "كريم الدبيس مستقبل منتخب مصر في الجبهة اليسرى".

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تامر عبدالحميد كأس العالم كاس الأمم الإفريقية منتخب مصر تصفيات كأس العالم

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