الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

بيان هام من مصر للطيران للمسافرين على رحلات السودان

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف، سيتم تسيير رحلة مصر للطيران رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إقلاع في تمام الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة. 

ومن المقرر أن تغادر من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة الدولي أيام السبت والثلاثاء والأربعاء والخميس، إقلاع في تمام الساعة 2:55 فجرا بتوقيت السودان.

وقالت الشركة: إنه في حالة وجود أي استفسارات يرجى من عملاء مصر للطيران الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران. 

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