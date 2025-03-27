لجنة الحكام تجري تحليلا لحالات وقرارات المساعدين واختبارات لياقة بدنية

اتحاد الكرة، أجرت لجنة الحكام الرئيسة برئاسة أوسكار رويز وبحضور أعضاء اللجنة اليوم، تحليل لبعض الحالات التحكيمية ومناقشة بعض القرارات الجدلية من دوري القسم الأول (نايل) بمشاركة 40 مساعدًا وخضع المساعدون لاختبارات فيديو تست واختبار اللياقة البدنية.

فيما كشف هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن رأيه في الحكام المصريين في ظل الأزمات المتكررة في الفترة الماضية.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات نشرها موقع الاتحاد المصري لكرة القدم: "الاتحاد المصري تأسس منذ أكثر من 100 سنة وحكامنا متواجدون طوال تلك الفترة ولا ننسى أن البطولات المحلية التي توج بها الأهلي والزمالك جاء معظمها عبر الصافرة الوطنية التي ظهرت بشكل متميز في السنوات الماضية مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء كما يحدث في كل دول العالم وفي الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والألماني والفرنسي».



وتابع أبو ريدة: لابد أن نُدرك أن الحكم بشر وأنه يتخذ قراره في جزء من الثانية وهو ما يعرضه للخطأ أحيانًا، وعمومًا نحاول تطوير منظومة التحكيم المصرية وتقنية الفيديو بشكل خاص وقد تحدثنا من الشركة المسؤولة عن هذه الجزئية مؤخرًا وأكرر للمرة الثالثة بأن ثقتنا في حكامنا كبيرة جدًا ونعمل بكل طاقتنا من أجل تلافيها مستقبلًا عن طريق تطوير منظومة التحكيم المصري عبر مشروع أكاديمية الحكام الذي سيظهر قريبًا».

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