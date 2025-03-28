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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في بنك الاستثمار القومي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية في بنك الاستثمار القومي.

 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي:

  - وكيل أول البنك لقطاع الأمانة العامة

- وكيل أول البنك لقطاع الاستثمار والموارد 

- وكيل أول البنك لقطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية 

- وكيل أول البنك لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع 

- وكيل أول البنك لقطاع تمويل وائتمان مشروعات الإدارة المحلية 

- وكيل أول البنك لقطاع التحصيل وتسوية المديونيات.

 - وكيل أول البنك لقطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.

 

وعن بيانات الاتصال تشمل ما يلي: بيان عن أبرز المهارات والقدرات العلمية والعملية مدعمًا بالمستندات المؤيدة له والإنجازات السابقة بما لا يجاوز عشر صفحات.
- بيان حـالـة مـبـين به السيرة الذاتية.
- بيان بالدورات التدريبية.
- عدد 6 صور حديثة للمتقدمين مقاس 4 × 6 واستيفاء النموذج المعد لهذا الغرض  نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والذي يمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمـة للوظائف القيادية بمقر البنك الكائن بطريق النصر بجوار المركز الطبي للمقا ولون العرب بالجبل الأخضر- بالقاهرة، كما يمكن الاطلاع علـى شـروط شغل الوظائف المشار إليـهـا ووصفها وواجباتها ومسئولياتها من واقع بطاقة الوصف المعـتـمـدة وأي معلومات أخرى.


على أن يتم تقديم النمـوذج والمستندات للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية خلال أسبوع من تاريخ النشـر من أصل و5 نسخ.

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن آخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها يوم 8 أبريل المقبل.

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