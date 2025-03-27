الخميس 27 مارس 2025
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المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

 

وعن المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياض الاطفال تتضمن ما يلي:

 

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من ١٧ حتى ٣٠ أبريل المقبل.

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