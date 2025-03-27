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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على أوساسونا 0/2 في الشوط الأول

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد أوساسونا بنتيجة 0/2 للبرسا، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، في الجولة 27 "المؤجلة" من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي برشلونة، فيران توريس في الدقيقة 11، داني أولمو من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في الثامن من مارس الجاري، ولكن تقرر تأجيل اللقاء، بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا عضو جهاز برشلونة الطبي، ورفض لاعبو برشلونة وقتها خوض اللقاء وتم الاتفاق بين الرابطة والنادي على تأجيلها.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- إنييجو مارتينيز- إريك جارسيا- جول كوندي.

خط الوسط: جافي- فرينكي دي يونج- بيدري.

خط الهجوم: داني أولمو- فيران توريس- لامين يامال.

تشكيل أوساسونا أمام برشلونة 

حراسة المرمى: هيريرا.

خط الدفاع: أريسو - كاتينا - هيراندو - خوان كروز.

خط الوسط: مونيوز - إيبانيز - مونكايولا.

خط الهجوم: أرنايز - جارسيا - أوروز.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن وصيفه ريال مدريد، بينما يمتلك أوساسونا 33 نقطة في المركز الـ14.

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