ضبط ورشة لتصنيع المخللات بدون ترخيص في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على أماكن التصنيع الغذائي ومخازن المواد الغذائية.



قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بعدة حملات بنطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط ورشة لتصنيع المخللات بدون ترخيص لحيازتها عدد ٢٥٠ جردل مخلل متوسط وزن الجردل الواحد ١٠ كجم بدون بيانات او تاريخ انتاج او صلاحية وبه تغير في خواصه الطبيعية

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وبحيازته الأصناف والكميات الآتية مجهولة المصدر ١٢٠٠ علبه صلصه وزن العلبه الواحده ٤٥٠ جرام مجهولة المصدر و٨٤٠ زجاجة خل سعة الزجاجة واحد لتر مجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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