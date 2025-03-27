استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف منزل لعائلة البلي في بيت لاهيا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 10 أفراد جراء قصف منزل لعائلة البلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وتم انتشال 7 منهم حتى الآن.

استشهاد الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع

كانت أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) رسميا استشهاد الناطق الرسمي باسمها عبد اللطيف القانوع في غارة إسرائيلية، قائلة "نحتسب عند الله تعالى الأخ المجاهد والناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع الذي ارتقى إلى العلا شهيدًا فجر اليوم الخميس 27 مارس 2025 جراء استهدافٍ صهيونيٍ مباشرٍ طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة الذي ظل صامدًا فيه منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع حتى استشهاده.

استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها

وأضافت الحركة في بيان: كان الشهيد القانوع مثالًا في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته حيث حمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة ودافع عن قضايا شعبنا وعدالة مقاومتنا ولم يتوانَ يومًا عن القيام بدوره كمتحدث باسم الحركة ومنافحًا عن شعبنا في كل الظروف رغم المخاطر الشديدة التي كان يتعرض لها حتى ارتقى إلى الله شهيدًا في هذه الليلة العظيمة من شهر رمضان المبارك.

وتابعت: استهداف الاحتلال قيادات الحركة والمتحدثين باسمها لن يكسر إرادتنا بل سيزيدنا إصرارًا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات وإنّ دماء الشهداء ستبقى وقودًا وملهمًا للمقاومة حتى النصر.

ماضون على درب الجهاد والمقاومة

واختتمت الحركة بيانها: “نعاهد الله وشعبنا بأن نبقى أوفياء لدماء الشهداء ماضون على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعود”.

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