مسلسل حكيم باشا الحلقة 27، مصطفى شعبان يتعاون مع الشرطة لتسليم تجار الآثار والإرهابيين

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حكيم باشا، اتفاق أعداء مصطفى شعبان عليه، وقال واصل الذهبي إنه سوف يبقى الكبير من بعد حكيم، كما قال لمتعب إنه سوف يزوجه كما يشاء من النساء.

وانتهى حكيم من كتابة القصر باسم ابنه "نوح" وسط سعادة والدته غزل بعد أن أصبح القصر باسم ابنها، أما فواز فعرض على ياسين خيانة حكيم في المال ولكن ياسين رفض وقال له إنه لن يخون حكيم.

وتحدثت برنسه مع حكيم وطلبت منه أن يبارك لجوازها ولكنه رفض، وبعد ذلك تم إحضار الثعبان الذي سوف تضعه للتخلص من ابن حكيم، وهددت برنسة غزل بشكل غير مباشر، أما لوما فحاولت إقناع حكيم بالرحيل ولكنه رفض وتم الكشف عن لوحتها الجديدة وهي لنوح الذي يحاوطه الثعبان.

وذهب حكيم إلى الشرطة، واتفق مع الضابط بأن يسلم الشرطة تجار الآثار والإرهابيين مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية، بعدما علم أن الشرطة تعرف أنه يتاجر في الآثار.

وانتهت الحلقة بإعطاء الدكتور خاطر حقنة ترفع الضغط لشديد، بعد أن طلب منه والده أن يجعله يشعر بالإعياء حتى يمكن اختراق القصر في فترة مرضه، ثم ذهب وجلس يبكي برفقة والدته وأثناء حديث جاء له خبر بأن شديد تعرض لأزمة ولا يرد.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

دارت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حكيم باشا حول واصل الذهبي الذي لا يزال يتلقى تحذيرات من زوجته جلالة من معاداته لحكيم، كما أنها تواصل نصحه بأن يبتعد عن حكيم، ولكنه رفض وقال لها أنه يقترب من جمع المال الذي تم سرقته من والده لذا فإنه لن يترك المال.

وكشف سليم لبحر وبرنسه مخطط حكيم لتحويل الأموال إلى عملات بيتكوين وسوف يسلم المومياوات والزئبق الأحمر إلى فواز مقابل قتله لغراب.

وتعمدت برنسة خلال الأحداث التشاجر مع غزل، ودخلت لوما لكي تمنع الشجار بينهما، ثم وقع الطفل "نوح" من على السرير، وفي ذات التوقيت كان الدكتور خاطر مع حكيم لطلب منه يد برنسه للزواج ولكن حكيم رفض.

ثم جاءت عسل وأبلغت حكيم بأن ابنه سقط على الأرض، فأخذ خاطر وذهب معه للقصر وقالت له غزل بأن برنسه ولوما هما السبب، فأمر بزواج خاطر من برنسه على أن يعيشوا في منزل والده واصل الذهبي وترك القصر، كما أمر بأن يقيم بحر في منزل حماه حفني، أما سليم فأمر أن يقيم في المندرة، كما أعلن أنه سوف يكتب القصر باسم ابنه "نوح" الصغير، وبعدها قالت برنسه لأشقائها أن يبحثوا عن ثعبان في نية لقتل نوح الصغير كما حلمت لوما من قبل.

وشهدت الحلقة حمل خاطر للسلاح وقرر أن يقف في صف والده واصل الذهبي ضد حكيم في تطور غير متوقع.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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