نهى عابدين: نجمة كبيرة حاربتني وحاولت إيذائي ونصبت لي فخًا أكثر من مرة

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن هناك نجمة كبيرة حاربتها وحاولت إيذاءها وأطلقت عليها كلاما غير صحيح، مشددة على أن هذه الفنانة حاولت نصب فخ لها أكثر من مرة لكنها لما تصل إلى شيء في النهاية لأن طبيعة أخلاقهما وتربيتهما مختلفة.

نهى عابدين تكشف كواليس تعرض لمشكلات من فنانة كبيرة

وأضافت نهى عابدين، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن هذه الفنانة لم تنجح في الحصول على شيء معها، مضيفة: "الفنانة دي معرفتش تعمل معايا حاجة يعنى عايزة تركبني الغلط وتعمل لي مشكلة وهي كانت بتحاول تعمل حاجات شبه شخصيتها وتربيتها مينفعش أقولها".

نهى عابدين: فنانة كبيرة روجت الشائعات ضدي

وأكدت الفنانة نهى عابدين، رفضها الإفصاح عن اسم هذه الفنانة ولكن ما تقوله أنها ليست شبهها، مضيفة: "مضايقتش لما طلعت عليا كلام مش حقيقي واللي قالته عليا هيقعد لها وأنا حاليا قاعدة بتفرج عليها وعندها حاجة ومشاكل في حياتها بالفعل".

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