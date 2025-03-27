نهى عابدين: عندي حالة هوس من قبل بعض الرجال ولو عشت قصة حب لن أفصح عنها

أكدت الفنانة نهى عابدين، أن الرجل القوي نفسيًّا يفرح لزوجته حينما تكون ناجحة ويقف بجانبها ويدعمها طوال الوقت، متابعة: "الراجل القوي يتبسط إن مراته منورة وده مش بيعمل له مشكلة ولا أزمة لكن في رجالة بتغير وبيبقى عندها مشكلة وتلبسها للنخوة والرجولة وهي ملهاش علاقة".

نهى عابدين: عايشت حالة الهوس من بعض الرجال

وأضافت نهى عابدين، خلال لقائها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها عايشت حالة الهوس من قبل بعض الرجال وهذا لا علاقة له بالحب نهائيًّا، مشيرة إلى أنها تشاهد قصص المطاردات على صفحات السوشيال ميديا وتشعر بحالة رعب من هذه الحكايات.

نهى عابدين: لن أعلن عن أي قصة حب

ووجهت نهى عابدين رسالة إلى الأسر المصرية قائلة: "علموا عيالكم يتقبلوا الرفض والرأي الآخر وأنه يتقال له لا وفي ناس بتتعمل على أنك هدف لكن أنا بني آدمة وأنا شخصيًّا بعرف أتعامل"، مؤكدة أنها لو تعيش قصة حب الآن فلن تقول شيئًا.

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