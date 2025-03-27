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موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص

عيد الفطر المبارك،
عيد الفطر المبارك، فيتو

مع قرب عيد الفطر المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص حول، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص. 

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص: 

 

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص

 

وحول موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص، أعلن وزير العمل  محمد جبران، أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وبشأن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص، أوضح أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

 

 

 

 

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد..

وأصدرت "الوزارة"، اليوم، كتابا دوريا، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،وعليه يلتزم  رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

 

 

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

 

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

 

وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية..

 

 

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