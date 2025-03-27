رئيس الموساد السابق: الحكومة فتحت أبواب الجحيم على الأسرى باستئناف حرب غزة

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو: إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية "فتحت أبواب الجحيم" على الأسرى لدى حركة "حماس" بقرارها استئناف الحرب على غزة.

أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة

وأضاف باردو خلال كلمته في مؤتمر "مئير داجان" بالكلية الأكاديمية في نتانيا: "ربما تكون أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة، لكنها بالتأكيد فتحت على الرهائن الـ59، وليس لهم من مخلص".

وفي إشارة إلى التأثير السلبي للحكومة الحالية على موازين الديمقراطية وفصل السلطات، قال باردو: "حكومة الخلاف هذه... إن الاحتجاجات فقط هي التي يمكن أن تعيد الديمقراطية الليبرالية".

خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية

وحذر من أن "التهديد الذي تشكله خطة الحكومة لإصلاح القضاء على الديمقراطية الإسرائيلية والمشروع الصهيوني يفوق بكثير التهديدات العسكرية المشتركة لإيران وحزب الله وحماس والحوثيين مجتمعين".

من جانبه، قال رئيس سلاح الجو للإحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس لجنة دمج المتدينين في الجيش إليعازر شكيدي في المؤتمر ذاته: إن عملية تجنيد المتدينين ستشهد تحولا جذريا لا رجعة فيه بحلول عام 2030.

استعداد الجيش لتجنيد جميع المؤهلين للخدمة العسكرية

واستعرض شكيدي جهوده في محاولة دمج المتدينين بين ديسمبر 2023 ومنتصف 2024، مؤكدا استعداد الجيش لتجنيد جميع المؤهلين للخدمة العسكرية بحلول 2026.

وأوضح أن القادة المتدينين الذين كان يحاورهم لم يعارضوا في ذلك الوقت تجنيد أتباعهم الذين لا يقضون معظم وقتهم في الدراسة الدينية، شرط إعفاء طلاب المدارس الدينية الدارسين بدوام كامل.

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