هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

رد المخرج مجدي الهواري، على ما يتردد بشأن تسببه في انفصاله عن فنانة شابة عن زوجها، بسبب ارتباطه بقصة حب بينهما.

رد مجدي الهواري على شائعة تسببه في انفصال فنانة عن زوجها

وقال مجدي الهواري خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "قد يكون تشابه أسماء بيني وبين شخص آخر تسبب في ذلك، ولم تربطني أي قصة حب مع فنانة شابة".

وأضاف: "لم تجمعني أي قصة حب مع أي فنانة شابة، ولو كانت هناك أي قصة في سياق ذلك لأعلنت وأفصحت عنها دون أي خجل، ولكن ما يتردد عن تسببي في انفصال تلك الفنانة عن زوجها لا أساس له من الصحة" .

قصة حب مجدي الهواء وزوجته دنيا عبد المعبود

وعن قصة الحب التي جمعته بزوجته دنيا عبد المعبود، علق المخرج مجدي الهواري: "كنا أصحاب وبعدين حصل حاجة غريبة إننا قربنا من بعض أوي واحنا بنشتغل مع بعض في المسرح لإنها عملت معايا مسرحية الحفلة وهنيدي وأكتر من إعلان، قبل مسلسل دايما عامر".

وتابع: "زوجتي كان لديها شك بأنني لا أحبها بالدرجة الكافية حتى تأكدت من صدق حبي لها وبعدها قررنا الزواج".



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