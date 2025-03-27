مجدي الهواري: أكرم حسني ومصطفى غريب الأنسب لفيلم الناظر 2

أكد المخرج مجدي الهواري، أن فكرة الجزء الثاني من فيلم الناظر ستظل موجودة شريطة أن يكون هناك شيء جديد وليس تضييعا لما تم في الجزء الأول من نجاح، قائلا: "فكرة الناظر 2 موجودة وهتفضل موجودة وأنا على قناعة أن الفيلم يتعمل منه جزأين وثلاثة".

مجدي الهواري يكشف رأيه في تكرار تجربة الأعمال الفنية الناجحة

وأضاف مجدي الهواري، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن النجاح لم يأت بالصدفة وهناك خلط عند بعض الناس أن التجربة لما تنجح نعمل منها أجزاء أخرى كأنها فرصة، مضيفا: "في خلط عند الناس بتفتكر لما حاجة تنجح نعمل منها تاني كأننا ما صدقنا نجحنا".

عرض فكرة فيلم الناظر 2 على أكرم حسني

وأشار مجدي الهواري إلى أنه اتفق مع المؤلف أحمد عبد لله إذا توصلوا إلى معالجة لفيلم النظار أن يقوموا باختيار الفنان المناسب لتقديمها، متابعا: "حاسس الفنان المناسب للناظر2 ممكن يكون أكرم حسني ووصلت له هذه المعلومة وقال محدش عرض عليا، ومصطفى غريب ينفع يكون ابن الناظر".

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