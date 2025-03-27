خطوات التظلم على نتائج شقق الإسكان، أكدت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار تلقى طلبات التظلم على نتائج شقق الإسكان شقق سكن كل المصريين 5، من المواطنين حتى ٢٤ أبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.

خطوات التظلم على نتائج شقق الإسكان

وسبق وتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط التقديم بنتائج التقديم عبر إرسال رسائل نصية.

ونستعرض خطوات التظلم على سكن لكل المصريين 5 كالتالي:

_ تعرف على أسباب الرفض بالاستعلام عبر خدمة العملاء بـ صندوق الإسكان الاجتماعي.

_ الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- الاستعلام عن طريق إرسال رسائل نصية لرقم 1124، ويتم الرد بالموقف الحالي والإجراء المطلوب.

_ فى حالة رفض الطلب بسبب عدم استيفاء المستندات يمكن التظلم واستكمال وتحديث الأوراق المطلوبة.

_ وفى حالة رفض الطلب بسبب الاستعلام الميدانى يمكن التظلم وطلب استعلام جديد.

وطلبات التظلم يتم رفضها فى الحالات التالية:

اكتشاف حصولك على شقة أو أرض بالإسكان الاجتماعي.

حصولك على دعم من مبادرات البنك المركزي لدعم التمويل العقاري.

خطوات التظلم على نتائج شقق الإسكان

وقالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه يمكن المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات سحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقًا - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقًا للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.

رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق سكن كل المصريين 5

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن أيضًا لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال كتابة رقمهم القومي عبر الرابط اضغط هنا



وأوضحت مي عبد الحميد أن الرسالة النصية الخاصة بالعملاء المنطبق عليهم الشروط بأن القبول مبدئي لحين الانتهاء من تظلمات العملاء وتحديد الأولويات في ضوء الوحدات السكنية المتاحة بكل مدينة/مركز، على أن يتم إرسال رسالة نصية لاحقة تفيد موقف العميل من الأولوية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 5" خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية، وثقة المواطنين في الطروحات التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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