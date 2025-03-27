الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

حال التعثر، مدرب الهلال السعودي الخيار الثاني لتدريب منتخب البرازيل

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، تنازل عن حلم المشاركة في كأس العالم للأندية، من أجل المنتخب البرازيلي.
ويستعد جيسوس لقيادة الهلال في كأس العالم للأندية التي تنطلق في نسختها الأولى بشكلها الجديد يوم 14 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

مدرب الهلال السعودي خيار ثانٍ لتدريب منتخب البرازيل 

ووفقا لصحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أكدت أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يضع جيسوس كخيار ثانٍ للتعاقد معه لقيادة "راقصي السامبا"، حال الفشل في إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بقيادة المنتخب.


وقالت الصحيفة إن جيسوس ليس لديه مشكلة في التخلي عن الهلال خلال منافسات مونديال الأندية، من أجل قيادة منتخب البرازيل بدءًا من شهر يونيو المقبل.

ويخشى الاتحاد أن يرفض أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي ويستكمل مشواره مع ريال مدريد في الموسم المقبل، مثلما حدث قبل عامين عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب "السيليساو".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يفضلون جيسوس على أنشيلوتي، وذلك بسبب سهولة التفاوض معه من جانب، بالإضافة إلى معرفته بالبنية الرياضية والثقافية في البرازيل.

وسبق أن تولى المدرب البرتغالي قيادة فريق فلامنجو البرازيلي في موسم 2019-2020، ونجح في قيادته للفوز بعدة ألقاب، أبرزها الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وينتهي تعاقد جيسوس مع الهلال بنهاية كأس العالم للأندية، في يوليو المقبل، لكن الصحيفة أكدت أن الاتحاد البرازيلي سيعمل على التعاقد معه بداية من يونيو، مع دفع قيمة الشرط الجزائي.

في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي لن يوافق على الرحيل عن ريال مدريد سوى بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، في منتصف يوليو المقبل، وهو ما قد يكون عائقًا في سبيل التعاقد معه.

ويحلم مسؤولو الاتحاد البرازيلي أن يكون جيسوس هو المدير الفني لمنتخب في مباراتي الإكوادور وباراجواي، يومي 5 و10 يونيو المقبل، بعد نحو 10 أيام من نهاية موسم الهلال.

وينتهي مشوار الهلال في الدوري السعودي يوم 26 مايو المقبل، على أن يبدأ بعدها مباشرةً الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث تنتظره مباريات قوية ضد ريال مدريد وريد بول سالزبورج وباتشوكا.

يذكر أن جيسوس قاد الهلال منذ الموسم الماضي، ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

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