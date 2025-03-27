مسلسل لام شمسية الحلقة 12، تصعيد خطير من نيللي تجاه وسام وصدمة لزينة

مسلسل لام شمسية الحلقة 12، شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات مثيرة، تبدأ بنشر نيللي بوست تكشف فيه أن وسام هو من تحرش بنجل زوجها "يوسف"، ليثير البوست حالة من الجدل داخل المدرسة التي تعمل بها ويدرس بها يوسف.

مسلسل لام شمسية الحلقة 12

وضمن الأحداث، تحاول نيللي رفقة طارق فتح المحضر الذي حررته ضد وسام في وقت سابق بالتحرش بيوسف، غير أن المحامية تخبرها أنه لا يوجد دليل قوي يدعم موقفهم خاصة أن حتى أقوال يوسف من الممكن عدم الأخذ بها خاصة أنه لم يتم الكشف عليه لمعرفة حقيقة تعرضه للتحرش.

وضمن الحلقة أيضا، يبدأ وسام إجراءات مقاضاة نيللي بتهمة التشهير به، كما يذهب لأمه "نادية" غير أنه ينفعل عليها عندما يشعر أن بداخلها اتجاه لتصديق ما روته نيللي.

وينفعل عليها ويدخل لغرفة ابنته زينة ويسألها هل تصدق ما كتبته نيللي لتخبره أنها لا تصدقه، غير أنه ينسى هاتفه الخاص في غرفتها، لتبدأ زينة بشكل لا إرادي في البحث فيه وهنا تكتشف مفاجأة صادمة حيث قام وسام بتصويرها وهي تغني في المدرسة غير أنه ركز على جسد فتاة أخرى كانت بجوارها لتنهار زينة وتنتهي الحلقة على ذلك.

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