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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل "لام شمسية"

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 12، تعرض مساء اليوم الخميس الموافق 27 مارس الجاري، الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “لام شمسية” بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، وذلك في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة dmc ومنصة watch it. 

 

مسلسل لام شمسية الحلقة 11

 وكانت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "لام شمسية" قد شهدت تطورات مثيرة، حيث يتم إنقاذ "رباب" يسرا اللوزي بعدما أقدمت على الانتحار بعد مشاجرتها مع زوجها "وسام". 

وضمن الحلقة، يدخل "وسام" رباب مصحة نفسية ويكذب على ابنتهما "زينة" ويخبرها أن الزيارة ممنوعة عن والدتها، إلا أن "نادية" والدة وسام، تزور رباب وتطلب منها الأخيرة أن تعيش ابنتها زينة معها بعيدا عن وسام، مما يثير الشكوك داخل نادية حول ابنها "وسام". 

ويؤثر ما جرى على زينة في المدرسة ويلاحظ أصدقائها ومدرسيها ذلك وتتراجع في تحصيل وإنجاز المطلوب منها بسبب ذلك.  

وضمن الأحداث، يخرج "طارق" رفقة ابنه "يوسف" ويقضيان يوما كاملا في الملاهي، يسعد بذلك يوسف للغاية، وفي نهاية اليوم وقبل أن ينام الثنائي يتحدث طارق مع ابنه وينجح من خلال الحديث معه في معرفة ما فعله وسام به.

ويخبر يوسف والده طارق أن وسام من علمه اللعبة السيئة التي لعبها مع شقيقه ياسين، ويخبره بأن وسام شخص سيء وأن نيللي لديها حق في كل ما قالته عنه، لينهار طارق في البكاء ويعتذر لابنه لأنه ظل بعيدا عنه فترات طويلة ولم يعلم ما مر به، وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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مسلسل لام شمسية الحلقة 12 مسلسل لام شمسيه لام شمسيه الفنانة امينة خليل أحمد السعدني

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