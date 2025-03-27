موقف أجانب الهلال من كلاسيكو النصر في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي بات قريبا من استعادة جميع لاعبيه الأجانب، قبل ديربي الرياض ضد الغريم التقليدي النصر.

موعد مباراة كلاسيكو الهلال والنصر



ويستضيف الهلال، نظيره النصر، يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب المملكة أرينا، في الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وكذلك البرازيلي رينان لودي، أصبحوا جاهزين للديربي.

وبذلك يبقى الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، هو الغائب الوحيد عن صفوف الهلال قبل موقعة النصر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الهزيمة من الأهلي 2-3، يوم 28 فبراير الماضي، في الجولة 23 من دوري روشن.

وسيكون على جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، استبعاد لاعب أجنبي وحيد من مباراة النصر، في ظل وجود 9 لاعبين جاهزين.

وتضم قائمة أجانب الهلال الجاهزين لمباراة النصر، ياسين بونو وكاليدو كوليبالي ورينان لودي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وكايو سيزار وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام النصر صاحب المركز الثالث، و4 نقاط خلف الاتحاد صاحب الصدارة.

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