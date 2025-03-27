الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

عودة ثنائي الهلال قبل كلاسيكو الدوري السعودي أمام النصر

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن عودة نجمي الهلال السعودي  المصاب  قبل مباراة الكلاسيكو ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، للموسم الكروي الحالي (2024-2025).


وكشفت صحيفة الرياضية أن نجمي الهلال محمد كنو وعلي البليهي شاركا في تدريبات الملعب الجماعية، بناءً على تطور حالتهم الصحية ومرحلة التأهيل التي وصلا إليها.  

وأكدت الصحيفة أن الجاهزية الكاملة للاعبين لمباراة النصر تبدو قريبة جدًا، مما يعزز آمال جماهير الهلال في عودة الثنائي للمشاركة في الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه التقليدي النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي 


ويستضيف ملعب المملكة أرينا، المباراة التي تجمع بين الهلال ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم السبت الموافق 5 أبريل القادم.

وتنطلق المباراة التي تجمع  الهلال والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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