محلية دشنا تعقد اجتماعا استعدادا لاستقبال عيد الفطر

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اجتماعا مع رؤساء الوحدات القروية لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بحضور قيادات الوحدة وعدد من رؤساء الوحدات القروية والمسئولين التنفيذيين وفقا لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية وطبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وترأس عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية الاجتماع وشدد على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بجانب متابعة المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

كما وجه "عثمان" برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات فى المهد خلال إجازة العيد مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس لنقل الركاب بنطاق المحافظة ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وانتظام العمل.

كما أكد على تشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على سلامتهم.

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