مدرب البرازيل: الأرجنتين تستحق الفوز برباعية وأعتذر لجماهير السامبا

تحدث المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور عن خسارة فريقه من الأرجنتين 4-1 اليوم الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال مدرب البرازيل في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أتحمل المسؤولية كاملة"، معترفا بأن كل ما خطط له قبل هذه المواجهة فشل.

وأضاف: “تفوقت الأرجنتين في كل الأوجه، وأعتذر للجمهور البرازيلي”.



واعترف المدير الفني البرازيلي بأن انتصار منتخب الأرجنتين كان مستحقا لكنه قال إن "محاولة شرح كل هذا أمر صعب".

وتابع دوريفال جونيور: "لم نتمكن في أي لحظة من فرض ما نريده، ومن الطبيعي أن تمثل نتيجة مثل هذه ضربة بالنسبة لنا. هذا هو شعورنا جميعا".

الأرجنتين ضد البرازيل

وحقق منتخب الأرجنتين، فوزا كبيرا على نظيره البرازيلي 4-1 ضمن منافسات الجولة 14 بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودفع رافينيا، نجم برشلونة، الثمن غاليًا لتهديداته قبل الكلاسيكو، عندما قال "سنسحق الأرجنتين.. اللعنة عليهم"، ليرد راقصو التانجو بصفعة قوية بدون نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي الغائب بسبب إصابة عضلية.

وسجل جوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز، وماك أليستر، وجوليانو سيميوني، أهداف التانجو في الدقائق (4، 12، 37، 71)، بينما أحرز ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة (26).



كما كرست الأرجنتين، العقدة للبرازيل لما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا في الكلاسيكو بالتغلب بهدفين دون رد، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

دخل الأرجنتين أبطال العالم الكلاسيكو وسط أجواء احتفالية مع جماهيرهم بالتأهل مسبقًا لمونديال 2026، ورفعوا بهذا الفوز رصيدهم إلى 31 نقطة في الصدارة بعد فوز ثان على البرازيل في هذه التصفيات.

بينما تجمد رصيد السامبا عند 21 نقطة ليتراجع للمركز الرابع متخلفًا بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن تأهله رسميا لكأس العالم قبل 6 جولات من انتهاء مشوار التصفيات، ليلحق بمنتخبات اليابان ونيوزلندا وإيران إضافة إلى منظمي البطولة أمريكا وكندا والمكسيك.

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