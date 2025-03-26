الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

طقس عيد الفطر المبارك،
طقس عيد الفطر المبارك، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الخميس 27-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة


 

حالة الطقس عيد الفطر المبارك
 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

درجات الحرارة عيد الفطر المبارك

وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى من 26: 29 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد من 30 :35 درجة مئوية.


وتكون درجة الحرارة الصغرى  على أغلب الأنحاء من 14:18 درجة مئوية.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس غدا الخميس طقس عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك طقس عيد الفطر

مواد متعلقة

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تصل لـ 33 مئوية بالقاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

جماهير ليفربول تحرق قميص أرنولد بعد اتفاقه مع ريال مدريد

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية