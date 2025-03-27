المئات يشهدون جلسة صلح لإنهاء خلافات ثأرية بين عائلتين بالغربية (فيديو)

شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز ومدينة طنطا، اليوم الخميس، أكبر جلسة صلح عرفية بين عائلتي "البنا" و"شلبي"، في أجواء من التسامح والتآخي خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لإنهاء خلافات استمرت لسنوات طويلة، عقب واقعة ثأرية أسفرت عن مقتل أحد أبناء عائلة البنا في عام 2022.

حضر الجلسة المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، وسط تأمين مكثف من مديرية أمن الغربية، التي وضعت طوقًا أمنيًا حول موقع الجلسة منعًا لأي تجدد للمشاحنات.

وجاء هذا الصلح بمبادرة من المهندس علي محمد عز، عضو مجلس النواب، وعدد من النواب والمصلحين من أبناء المحافظة، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لرأب الصدع بين العائلتين وإنهاء النزاع بشكل رسمي.

وخلال مراسم الصلح، تم توقيع الاتفاق بحضور الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، وتبادل أفراد العائلتين العفو والتسامح، مؤكدين نبذ العنف وفتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة.

وأعقب ذلك إقامة مائدة إفطار جمعت الطرفين في مشهد مؤثر يعكس روح الوحدة التي يدعو إليها الشهر الكريم.

يُذكر أن الواقعة تعود إلى عام 2022، عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين، أسفرت عن مقتل أحد أفراد عائلة البنا وإصابة آخر، ما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية التي فرضت كردونًا أمنيًا وتمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث قضت محكمة جنايات طنطا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، فيما عوقب ثالث بالسجن لمدة عامين بتهمة البلطجة.

وقد حاول بعض المغرضين تأجيج النزاع خلال الأيام الماضية، إلا أن جهود الصلح نجحت في تهدئة الأجواء، ليكون هذا الحدث نموذجًا مشرفًا لإنهاء الخلافات بالحكمة والتسامح، لا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يُعد فرصة لتعزيز قيم التآخي والمحبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.