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سياسة

الأنبا موسى يشارك في تكريم الفائزين بمهرجان الكرازة 2024 رغم مرضه

الأنبا موسى يشارك
الأنبا موسى يشارك في تكريم الفائزين بمهرجان الكرازة 2024

رغم حالته الصحية، حرص الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، على المشاركة في احتفال توزيع جوائز مهرجان الكرازة لعام 2024، حيث قام بنفسه بتوزيع الكؤوس والدروع على الفائزين، وسط أجواء احتفالية شهدتها كاتدرائية السيدة العذراء بالزيتون.

احتفال كبير بحضور الأساقفة وتكريم المتميزين

نظّمت أسقفية الشباب التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا الاحتفال، بحضور عدد من الأساقفة، من بينهم الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر، والأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة، وذلك لتكريم الفائزين بالمهرجان الذي أقيم تحت شعار "اَلرَّبُّ نُورِي وَخَلاَصِي".

1300 جائزة للفائزين من مختلف الإيبارشيات

شهد الحفل توزيع 1300 كأسًا ودرعًا على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من الكرسي الأورشليمي، والإسكندرية، والسودان، وقطاعات القاهرة، وإيبارشيات الوجه البحري وشمال الصعيد، كما تم تكريم منسقي المهرجان تقديرًا لجهودهم في تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يعكس روح التنافس الروحي بين الشباب القبطي.

بث مباشر عبر قناة Me Sat

حرصت قناة Me Sat القبطية على نقل الاحتفال في بث مباشر، لنقل فرحة الفائزين إلى جميع المشاهدين، حيث تفاعل الحضور مع اللحظات المؤثرة، خاصة عندما قام الأنبا موسى بتوزيع الجوائز بنفسه رغم مرضه، في مشهد حمل الكثير من التقدير والمحبة من الشباب تجاه أسقفهم الذي طالما كان رمزًا للعطاء والخدمة.

البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا كيرلس بمريوط

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا كيرلس، رئيس دير القديس مارمينا العجائبي بمريوط، وذلك في إطار تكريم مسيرته الرهبانية الحافلة بالعطاء والخدمة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، إلى جانب شخصيات كنسية بارزة، للاحتفاء بهذه المناسبة الروحية المميزة التي تعكس تاريخا من التكريس والتفاني في الحياة الرهبانية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تكريم الرموز الرهبانية التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في الزهد والخدمة الروحية، حيث يعد الأنبا كيرلس أحد الشخصيات الرهبانية البارزة التي ساهمت في نهضة دير مارمينا العجائبي وتعزيز دوره الروحي والثقافي.

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الأنبا موسى مهرجان الكرازة كاتدرائية السيدة العذراء الأسقف العام للشباب

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