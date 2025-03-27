محافظ القاهرة يتفقد ترميم قصر حبيب باشا السكاكيني

قام د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بمشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر "حبيب باشا السكاكينى" والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارتى الإسكان، والسياحة والآثار، والمنطقة المحيطة به بحى الوايلى والتى تقوم بها الدولة ضمن خططها للحفاظ على التراث.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الإزالات التي تجري بشارع بن خلدون بحى الوايلى للعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروع.

رافق محافظ القاهرة في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية بوزارة الإسكان، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إعادة توظيف قصر السكاكيني كمركز حضاري خدمي ثقافي فني، حيث يعتبر القصر من أهم العناصر المعمارية بالعاصمة والتى تسعى الدولة لتطويره للحفاظ عليه.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم رفع كفاءة واجهات العمارات بالمنطقة المطلة على القصر، وإعادة تخطيط الحركة المرورية للشوارع المحيطة به لتسهيل الوصول إليه.

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