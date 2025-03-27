الخميس 27 مارس 2025
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محافظ القاهرة يتفقد الديوان العام ويهنئ الموظفين بعيد الفطر

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد الديوان العام ويهنئ الموظفين بعيد الفطر
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قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لإدارات الديوان العام للمحافظة لتهنئة العاملين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادة وشعبًا بالخير واليمن والبركات.

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وطالب محافظ القاهرة العاملين باستمرار بذل الجهد لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس على الارتقاء بمستوى  الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة والتقى بعدد من المواطنين، وقدم لهم التهنئة بالعيد،،  ووجه العاملين بالمركز بتقديم كافة التيسيرات لسرعة حل مشاكل المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المركز الذي تمت إقامته في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر به أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

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