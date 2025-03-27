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التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يطلق سلسلة إنفوجرافات "العيد صحة"

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو
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 أعلن معهد تيودر بلهارس عن إطلاق سلسلة جديدة من الإنفوجرافات التوعوية تحت عنوان "العيد صحة"، والتي تأتي بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى تقديم إرشادات غذائية وصحية مبسطة تساعد المواطنين على الاستمتاع بالعيد دون الإضرار بصحتهم.

ويُشارك في إعداد هذه السلسلة نخبة من المتخصصين في مجالات التغذية والصحة العامة، حيث ستتناول موضوعات صحية مهمة مثل التغذية السليمة خلال العيد، تأثير الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، وأفضل العادات للحفاظ على النشاط البدني والصحة العامة.

جدير بالذكر أن المعهد قد قدم طوال شهر رمضان المبارك سلسلة "صوموا تصحوا"، التي تضمنت مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي أعدها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد، بمشاركة مجموعة من الأطباء والمتخصصين من مختلف أقسام المعهد، بهدف تقديم نصائح علمية موثوقة تعزز من صحة الصائمين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة هذه السلسلة والاستفادة من التوصيات العلمية المقدمة من الخبراء، عبر منصات الوزارة والمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متمنيًا للجميع عيدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والعافية.

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