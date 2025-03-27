تحرير 80 محضرا في حملات تموينية بدمياط

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، حملات مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، بهدف ضبط الأسعار ومنع الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، كما تم تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان التوزيع العادل للأسطوانات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتعليمات مجدي عبدالكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

حملات تموينية مكثفة بدمياط

تشديد الرقابة على التموين والأسواق لضبط الأسعار



أسفرت الحملات التي نُفذت يوم الأربعاء 26 مارس 2025 عن تحرير 80 محضرًا، شملت 7 محاضر في مجال المخابز، حيث تم ضبط 4 محاضر لنقص الوزن و3 محاضر للتصرف في 8 شكاير دقيق مدعم، وفي مجال الأسواق تم تحرير 71 محضرًا، تضمنت 35 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و30 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعرض لحوم مكشوفة و3 محاضر لاستخدام الأكياس السوداء ومحضر واحد لغش تجاري بسبب علامات وبيانات مضللة، كما تم ضبط محضرين في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.

وكيل وزارة التموين يوجه بتكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

من جانبه، وجّه مجدي عبدالكريم عامر، وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.

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