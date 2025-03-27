مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بيانا رسميا جديدا عبر صفحته الرسمية بـ فيس بوك، بعد الصلح مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق

وجاء بيان مرتضى منصور كالتالي: “استكمالا لحالة التسامح التي أعيشها بتوفيق من المولى في هذا الشهر الكريم وعقب صدور البيانين الصادرين مني ومن الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته اللذين أنهيا إلى الأبد إن شاء الله حالة الخصومة التي كانت بيننا سنوات طويلة اتصل بي الأستاذ محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وأبلغني ونبهني أنه يوجد عدد من البلاغات المقدمة مني لمعالي المستشار النائب العام ضد بعض الصفحات والمواقع والقنوات المنتمية للنادي الأهلي ومنهم بعض القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية بالحبس ضد بعض منهم واستأذني أن أتنازل عن هذه البلاغات والأحكام التي صدرت”.

وواصل: “وعدت محمد الجارحي بإنهائها فورا وبالعودة للأساتذة وحيد وأحمد وأمير المسئولين معي عن مكتبي تبين أنهم 40 بلاغا وحكم لذلك قررت بعد الاتفاق مع الأستاذ محمد عثمان بالتنازل عنهم فورا لنبدأ جميعا صفحة جديدة يسودها الاحترام والتقدير المتبادل”.

وتابع: “وبالطبع قررت التنازل عن كل البلاغات المقدمة مني ضد بعض الصفحات التي تعلن انتسابها لنادي الزمالك وكذلك الأحكام الصادرة ضد بعضهم”.

وأشار: “أنبه بعض الحاقدين الذين يختلقون أكاذيب ويروجون أن هذا الصلح باتفاق مع الكابتن محمود الخطيب لتدمير نادي الزمالك أولا أنا لم ألتقي بالكابتن الخطيب منذ أكثر من 8 سنوات ولم أتصل به ولم يتصل بي حتى اليوم”.



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