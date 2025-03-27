محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وفدًا من قيادات الكنيسة بالمحافظة،ضم كلا من القمص ديسقورس شحاته وكيل مطرانية دير القديسة دميانة ببلقاس والقمص فيلبس سعد كاهن دير القديسة دميانة والقمص اثناسيوس ذكي كاهن دير القديسة دميانه، القمص مكاري غبريال وكيل دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس بمركز أجا،وقد استهدفت الزيارة تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم للمحافظ ولمواطني الدقهلية والشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، متمنين دوام الأمن والاستقرار لمصر، ومؤكدين على روح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن بمختلف أطيافهم.

من جانبه، رحّب المحافظ بوفد الكنيسة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس متانة الروابط الأخوية بين أبناء الشعب المصري، ومؤكدًا أن الأعياد والمناسبات المختلفة تجسد روح التآخي والتلاحم الوطني. كما شدد على أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، التي تعد من ركائز المجتمع المصري والذي يبدو جليا في محافظة الدقهلية من خلال الترابط الوثيق بين مواطنيها مسلمين وأقباط.

واختتم اللقاء بتبادل التهاني والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين جميع فئات المجتمع من أجل دعم مسيرة التنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.

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