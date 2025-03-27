رئيس مجلس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال الرصف بطريق جزيرة مطيرة

تابع حسين الزمقان رئيس مجلس مدينة قوص أعمال الرصف التي يجري تنفيذها بطريق قوص/ الجزيرة بداية من قرية العميش حتى مدرسة نجع اليمنى بطول حوالي ٢٠٠٠م تقريبًا، وذلك في إطار تنفيذ خطة المجلس الخاصة بأعمال الرصف والتجميل التي تشهدها المدينة.

توصيل جميع المرافق الخاصة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي

وأشار الزمقان إلى أن الطريق يخدم عشرات الآلاف من أهالي قرى اليمنى والملحية والسعراني والقرعة والعميش وأهالي جزيرة مطيرة، وقال إنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل البدء في أعمال الرصف، حيث تم توصيل جميع المرافق الخاصة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب وخطوط الفيبر، مؤكدا أن هناك متابعة ميدانية لكافة أعمال الرصف للتأكد من نسب التنفيذ ومراعاة المواصفات الفنية المقررة وفقا لتوجيهات معالي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وأضاف رئيس المركز إلى أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف سيتم تنفيذ حملة تجميل تشمل تقليم للأشجار الجانبية وزراعة المساحات الفارغة وتكليف مسئولي الكهرباء بمراجعة كافة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، لتوفير إضاءة ليلية متميزة، وذلك بهدف إكمال الصورة الجمالية للطريق.

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