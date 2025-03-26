مدبولي يكشف مفاجأة عن نسبة البطالة ومعدل النمو الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نسبة البطالة حاليا في مصر تسجل 6.4%، وهو يعد أقل نسب البطالة منذ عقود.
مؤشرات الاقتصاد المصري
ولفت “مدبولي” إلى أنه بالحديث حول معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير، فقد حققنا طفرة بنسبة 4.3% وهذا رقم جيد وكل المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق السليم.
وأشار: لولا التحديات في المنطقة لشهدنا طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري.
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