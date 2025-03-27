طارق مصطفى يحذر لاعبيه من بيراميدز قبل مواجهة الغد

حذر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لاعبي الفريق من لاعبي بيراميدز ورغبتهم في الفوز للحفاظ علي لقب كأس مصر خلال مواجهة الفريقين غدا الجمعة.

وأكد مصطفى للاعبيه أن بيراميدز لديه جميع الدوافع للإصرار على الفوز غدا وهو ما يصعب من مهمة الفريق لذلك التركيز واستغلال أنصاف الفرص أهم التعليمات التي يجب تنفيذها.

ويقدم فريق البنك الأهلي أداء ونتائج جيدة تحت قيادة طارق مصطفى خلال الموسم الجاري.

وفي آخر ظهور للفريقين تعادل بيراميدز مع الاسماعيلي 2-2، وتعادل البنك الأهلي مع المصري 1-1.

عودة رباعي البنك الأهلي

ويستعيد فريق البنك الأهلي خدمات الرباعي الدولي أسامة فيصل وعبد العزيز البلعوطي والغاني ياو أنور والبوركينابي سعيدو سيمبوري في مواجهة بيراميدز المرتقبة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى



تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

تأهل بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

ترتيب البنك الاهلي في الدوري

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري، حيث دخل أبناء طارق مصطفى ضمن مجموعة التسعة الكبار التي تنافس على اللقب ويمتلك البنك الأهلي في رصيده 29 نقطة حصدها بعد خوض 18 مباراة حيث فاز 8 لقاءات وتعادل 5 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبو البنك الأهلي 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 آخرين.

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