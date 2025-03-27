الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق مصطفى يحذر لاعبيه من بيراميدز قبل مواجهة الغد

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو

حذر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي لاعبي الفريق من لاعبي بيراميدز ورغبتهم في الفوز للحفاظ علي لقب كأس مصر خلال مواجهة الفريقين غدا الجمعة. 

وأكد مصطفى للاعبيه أن بيراميدز لديه جميع الدوافع للإصرار على الفوز غدا وهو ما يصعب من مهمة الفريق لذلك التركيز واستغلال أنصاف الفرص أهم التعليمات التي يجب تنفيذها.

ويقدم فريق البنك الأهلي أداء ونتائج جيدة تحت قيادة طارق مصطفى خلال الموسم الجاري.

 

وفي آخر ظهور للفريقين تعادل بيراميدز مع الاسماعيلي 2-2، وتعادل البنك الأهلي مع المصري 1-1.

 

عودة رباعي البنك الأهلي

 

ويستعيد فريق البنك الأهلي خدمات الرباعي الدولي أسامة فيصل وعبد العزيز البلعوطي والغاني ياو أنور والبوركينابي سعيدو سيمبوري في مواجهة بيراميدز المرتقبة، وذلك بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

 يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى


تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

 

تأهل بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

 

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

 

ترتيب البنك الاهلي في الدوري

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول بطولة الدوري، حيث دخل أبناء طارق مصطفى ضمن مجموعة التسعة الكبار التي تنافس على اللقب ويمتلك البنك الأهلي في رصيده 29 نقطة حصدها بعد خوض 18 مباراة حيث فاز 8 لقاءات وتعادل 5 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبو البنك الأهلي 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 20 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الاهلي طارق مصطفى بيراميدز كاس مصرخلال فريق البنك الأهلي

مواد متعلقة

هل يكسر سيراميكا عقدة الزمالك التاريخية؟

القيمة السوقية للفرق المتنافسة في مباريات نصف نهائي كأس مصر، وبيراميدز الأغلى

طارق مصطفى يضع الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة بيراميدز

بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للبنك الأهلي

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر والقناة الناقلة

سيراميكا يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

منتخب السنغال يفوز على توجو بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

طن القصدير يسجل 31.8 ألف دولار اليوم الأربعاء 27-3-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية