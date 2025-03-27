طارق مصطفى يضع الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة بيراميدز

بيراميدز ضد البنك الأهلي، يضع طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الاهلي الرتوش الاخيرة للطريقة والتشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز غدا الجمعة في نصف نهائي كأس مصر.

ويخوض فريق البنك الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم قبل إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق.

وتجمع مواجهة قوية منتظرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر فريقي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى مع بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.



موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر

يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الاهلى



تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

تأهل بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر

والتقى الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك على حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل بيراميدز إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

وتأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

كما نجح البنك الأهلي في انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

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