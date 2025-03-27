الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: 19 ألف خدمة قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم وصول عدد الخدمات التى قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية إلى 19 ألفًا و462 خلال شهر رمضان المبارك.

 19 ألف خدمة  قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان 

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق انطلقت من الإدارات الصحية إلى المساجد لتقديم خدمات المبادرات الصحية مع بداية الشهر المبارك حيث تم خروج ٢٤٧ فريق من ١٨ إدارة صحية على مستوى المحافظة.

المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" من أهم وأبرز الأحداث الصحية

وأضاف: إن المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" من أهم وأبرز الأحداث الصحية في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والدولي، التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن فكرة تطبيق المبادرات الصحية تعتمد على تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية، وكذلك العلاج المجاني للحالات المكتشفة.

فوائد الترمس، يعزز صحة القلب وينظم مستوى السكر بالدم

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يطلق سلسلة إنفوجرافات "العيد صحة"

كما أشاد وكيل الوزارة  فى ختام البيان بجهود فرق مبادرات الصحة العامة تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الواقئى علاوة على الدكتورة زينب ربيع منسق عام المبادرات الرئاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارات الصحية الشهر المبارك العلاج المجاني المستوى المحلى المبادرات الرئاسية خدمات المبادرات الصحية زارة الصحة والسكان على مستوى المحافظة صحة الدقهلية معهد تيودور بلهارس مستوى السكر بالدم مبادرات الصحة العامة

مواد متعلقة

سقوط ربة منزل من الدور الثاني في منزلها بنجير في الدقهلية

حملات مكثفة لازالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية ديمشلت في الدقهلية (صور)

وكيل صحة الدقهلية يتابع استعدادات المستشفيات لإجازة عيد الفطر

محافظ الدقهلية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك خلال عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

لا خير في الإذاعة إن خلت من صوته، غضب بين أسرة ومحبي الشيخ محمد صديق المنشاوي لهذا السبب

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

منوعات

المزيد

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

طن القصدير يسجل 31.8 ألف دولار اليوم الأربعاء 27-3-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

هالاند يتصدر ومحمد صلاح ثالثا.. أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد بالعراق والتعثر في الشام

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح أفضل الأدعية في آواخر رمضان وليلة القدر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية