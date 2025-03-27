صحة الدقهلية: 19 ألف خدمة قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان

أكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم وصول عدد الخدمات التى قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية إلى 19 ألفًا و462 خلال شهر رمضان المبارك.

19 ألف خدمة قدمتها الفرق المتنقلة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان

وأوضح وكيل الوزارة أن الفرق انطلقت من الإدارات الصحية إلى المساجد لتقديم خدمات المبادرات الصحية مع بداية الشهر المبارك حيث تم خروج ٢٤٧ فريق من ١٨ إدارة صحية على مستوى المحافظة.

المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" من أهم وأبرز الأحداث الصحية

وأضاف: إن المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة" من أهم وأبرز الأحداث الصحية في السنوات الأخيرة على المستوى المحلي والدولي، التي قدمتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، موضحًا أن فكرة تطبيق المبادرات الصحية تعتمد على تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية، وكذلك العلاج المجاني للحالات المكتشفة.

كما أشاد وكيل الوزارة فى ختام البيان بجهود فرق مبادرات الصحة العامة تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الواقئى علاوة على الدكتورة زينب ربيع منسق عام المبادرات الرئاسية.

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