الخميس 27 مارس 2025
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الأوقاف تعلن ساحات صلاة عيد الفطر بدمياط 2025

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

 أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط عن الانتهاء من تحديد وتجهيز أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم اختيار المساجد والساحات وفقًا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لضمان استيعاب المصلين وتوفير أجواء مناسبة لأداء الصلاة.

توجيهات محافظ دمياط واستعدادات العيد

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة خطة الاستعدادات في جميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك مع التأكيد على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ورفع درجة التأهب القصوى كما شدد على تفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

 

تنسيق مشترك بين الأوقاف والجهات التنفيذية

 أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المديرية وجميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة لضمان تنظيم الساحات وإعدادها بشكل جيد لاستقبال المصلين مشيرًا إلى أنه تم تجهيز عدد من الساحات داخل بساحات المساجد  مراكز الشباب والميادين العامة لهذا الغرض

توزيع المساجد والساحات بالمحافظة

 جاء توزيع ساحات ومساجد صلاة العيد على النحو التالي إدارة فارسكور 12 مسجدًا وساحة إدارة كفر سعد 22 مسجدًا وساحة إدارة دمياط 19 مسجدًا وساحة مدينة كفر البطيخ 11 مسجدًا وساحة إدارة الروضة 8 مساجد إدارة الزرقا 8 مساجد حيث تواصل وزارة الأوقاف جهودها لضمان تنظيم صلاة العيد في أجواء روحانية آمنة وسط تعاون كامل مع الجهات المعنية بالمحافظة

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