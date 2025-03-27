بعد فيديو سيدة الشرقية، الطبيب أمام جهات التحقيق: عملولي فخ ومكنتش بتعدى عليها

شهدت محافظة الشرقية واقعة صادمة أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء طبيب بشري على سيدة مسنة تقيم بعقارسكني يملكه بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بطريقة عنيفة في واقعة وثقتها كاميرا التليفون المحمول لنجلتها موجة غضب واسعة.

وأظهر الفيديو الذي أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي الطبيب وهو يجذب السيدة من ملابسها بقوة والتي ظهرت وهي مصابة بكسر في قدمها بمدخل العقارالذى يملكه وتمنعه من مغادرة المسكن ثم تركها بعد فشل كل محاولاته.

التعدي على سيدة مسنة داخل مدخل عقار بالزقازيق،فيتو

الداخلية تكشف ملابسات مقطع التعدي على سيدة مسنة داخل مدخل عقار بالزقازيق

وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مرتكب الواقعة ينكر التهم الموجهة إليه ويؤكد أن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني

وجرى تحرير محضر بالواقعة ضد المتهم بقسم ثان الزقازيق وتضمن اتهامات للطبيب بالتعدى بالضرب على السيدة لمحاولة طردها من العقار(مستأجرة).

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة تماما مؤكدًا ان الواقعه عارية تمامًا من الصحة وأن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني وأن هناك خلافات بينهما علي العقود في بنود الإيجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض علي جهات التحقيق امرت بحبسه علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث.

التعدي على سيدة مسنة داخل مدخل عقار بالزقازيق،فيتو1

نجلة السيدة مصورة الفيديو تروي تفاصيل الواقعة

فيما استدعت جهات التحقيق منار نجلة السيدة ومصورة الفيديو والتي روت تفاصيل ما حدث:"منذ عدة أيام طلبت من الطبيب مالك العقارتنشيط كارت عداد المياه بعد قيامه بغلقه عن الشقة السكنية المستأجرة منه لكنه رفض وعندما هددته بإبلاغ الشرطة وافق على تشغيلها.

وأضافت نجلة السيدة المعتدى عليها، عقب عودتى بعد شحن العداد فوجئت بالمذكوريعتدى عليه بالضرب المبرح وبينما كانت تحاول والدتى المسنة انقاذى قام بضربها وسحلها كما ظهر في الفيديو المتداول دون مراعاة لكبر سنها أو لإصابتها بكسر في القدم وعندما حاولت توثيق واقعة التعدي بهاتفها ركض خلفها وحاول انتزاعه منها بحسب -قولها قائلة:" ليست المرة الاولي التى يعتدى بها علينا..الطبيب يفتعل المشكلات معنا من حين لاخر.وحصلنا علي حكم سابق بسجنه لمدة عام.

التعدي على سيدة مسنة داخل مدخل عقار بالزقازيق،فيتو2

جيران الطبيب يتمتع باخلاق عالية ومنعرفش اية اللي حصل وربنا يظهرالحق

فيما أعرب عدد من جيران المتهم بالتعدى على سيدة مسنة بعقارسكني يملكه بمنطقة الغشام مدينة الزقازيق عن صدمتهم الشديدة لما شاهدوه في مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلين:"دكتورمحمود يتمتع باخلاق عالية ومحبوب من الجميع وطول عمره ملتزم…ومنعرفش إية حصل عشان نوصل للمشهد الصعب ده.. هناك جهات تحقيق هتفصل في الموضوع وربنا يظهرالحق.

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