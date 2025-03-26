الأمن يتحفظ على طبيب بتهمة ضرب مسنة مصابة بكسر في الشرقية

تحفظت أجهزة الأمن بقسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية على طبيب بشري يدعى"م.أ" يقيم منطقة الغشام لاتهامه بالتعدى بالضرب وسحل سيدة مسنة مصابة بكسر في قدمها بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما.

مقطع فيديو صادم لطبيب يعتدى بالضرب علي مسنة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرات هاتف محمول يرصد لحظة تعدي طبيب بشري على سيدة مصابة بكسرفي قدمها بالضرب المبرح والسحل.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي سيدة مسنة وهى تجلس على الأرض بجوار باب العقار السكنى المقيم فيه المتهم بينما يعتدي عليها الأخير بالضرب والسحل وأثار مقطع الفيديو استياء جميع رواد التواصل الاجتماعي لأسلوب التعدي القاسي على المذكورة.

بعد تداول الفيديو،الامن يتحفظ علي طبيب بتهمة التعدى بالضرب علي مسنة بالشرقية،فيتو

مرتكب الواقعة ينكر التهم الموجهة إليه ويؤكد أن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني

وجرى تحرير محضر بالواقعة ضد المتهم بقسم ثان الزقازيق وتضمن اتهامات للطبيب بالتعدى بالضرب على السيدة لمحاولة طردها من العقار(مستأجرة).

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة تماما مؤكدًا ان الواقعه عارية تمامًا من الصحة وأن الواقعة "مختلقة"وان السيدة ونجلتها نصبوا له فخا أمام باب العقار السكني وأن هناك خلافات بينهما علي العقود في بنود الإيجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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