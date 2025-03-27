سر تصدر الحلقة 26 من مسلسل حكيم باشا التريند

مسلسلات رمضان 2025، احتفى الفنان مصطفى شعبان بتصدر الحلقة 26 من مسلسله حكيم باشا التريند على مواقع التواصل المختلفة.

ونشر مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تعليقا حول تصدر العمل التريند قائلا “بعد عرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حكيم باشا.. مصطفى شعبان وحكيم باشا يتصدران تريند ”إكس " و“تيك توك” "و“ جوجل " و"فيسبوك” لليوم السادس والعشرين على التوالي".

ويرجع هذا إلى أن الحلقة شهدت تصاعدًا دراميًا وتضمنت عدة أحداث محورية أثارت تفاعل الجمهور، أبرزها:

مشاجرة برنسة وغزل: حيث نشب شجار حاد بين برنسة (سهر الصايغ) وغزل (دينا فؤاد)، تطور إلى اشتباك جسدي، أدى إلى سقوط نوح الصغير ابن مصطفى شعبان من على السرير وإصابته في رأسه.

كشف سليم عن مخططات حكيم: حيث قام سليم (منذر رياحنة) بإبلاغ أشقائه عن اتفاقات حكيم (مصطفى شعبان) مع فواز (أشرف زكي) فيما يتعلق بالمومياوات والزئبق الأحمر، وخطته لتحويل الأموال إلى عملة بيتكوين، مما أثار غضبهم.

إبعاد مصطفى شعبان لأبناء عنه عن القصر: فنتيجة لأفعال برنسة قرر حكيم إبعاد سليم وبرنسة وبحر عن القصر مما زاد من غضبهم.

كتابة حكيم القصر باسم ابنه: اشتعل الغضب في نفوس أبناء عم حكيم بعد إعلانه أن القصر سيكون باسم نوح حكيم الباشا.

تخطيط برنسة للتخلص من ابن حكيم: فبعد تصاعد الخلافات وبعد قرار إبعادها وأشقائها عن القصر، قررت برنسة التخلص من ابن حكيم الرضيع عن طريق استخدام ثعبان لقتله.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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