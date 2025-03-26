مسلسل حكيم باشا الحلقة 26، مصطفى شعبان يبعد أبناء عمه عن القصر

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حكيم باشا حول واصل الذهبي الذي لا يزال يتلقى تحذيرات من زوجته جلالة من معاداته لحكيم، كما أنها تواصل نصحه بأن يبتعد عن حكيم، ولكنه رفض وقال لها أنه يقترب من جمع المال الذي تم سرقته من والده لذا فإنه لن يترك المال.

وكشف سليم لبحر وبرنسه مخطط حكيم لتحويل الأموال إلى عملات بيتكوين وسوف يسلم المومياوات والزئبق الأحمر إلى فواز مقابل قتله لغراب.

وتعمدت برنسة خلال الأحداث التشاجر مع غزل، ودخلت لوما لكي تمنع الشجار بينهما، ثم وقع الطفل "نوح" من على السرير، وفي ذات التوقيت كان الدكتور خاطر مع حكيم لطلب منه يد برنسه للزواج ولكن حكيم رفض.

ثم جاءت عسل وأبلغت حكيم بأن ابنه سقط على الأرض، فأخذ خاطر وذهب معه للقصر وقالت له غزل بأن برنسه ولوما هما السبب، فأمر بزواج خاطر من برنسه على أن يعيشوا في منزل والده واصل الذهبي وترك القصر، كما أمر بأن يقيم بحر في منزل حماه حفني، أما سليم فأمر أن يقيم في المندرة، كما أعلن أنه سوف يكتب القصر باسم ابنه "نوح" الصغير، وبعدها قالت برنسه لأشقائها أن يبحثوا عن ثعبان في نية لقتل نوح الصغير كما حلمت لوما من قبل.

وشهدت الحلقة حمل خاطر للسلاح وقرر أن يقف في صف والده واصل الذهبي ضد حكيم في تطور غير متوقع.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 25

دارت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل حكيم باش حول مقابلة حكيم لفواز وإعطائه زجاجة الزئبق الأحمر هدية، مقابل قتله لغراب وأيضا لكي يساعده في تحويل أمواله إلى بيتكوين ووكل حكيم ابن عمه ياسين لتنفيذ هذه المهمة.

وشعرت صفا بالصدمة بعد معرفتها بوفاة والدها، وطلبت برنسة من سليم وبحر بذهابهم إلى الجبل للحفاظ على الأموال من بخيت ورجاله كما أنها كشفت أنها السبب هي وأشقائها في مقتل جارحي واستمعت حزينة لهذا. وشعرت بالصدمة وقررت الرحيل وحينما واجهت برنسة وجدت وجها مرعبا منها حتى أن برنسة كادت أن تخنقها واستمعت لوما لحديثهما.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث طلب صف من زوجها بأن تجلس في منزل والده ولا تذهب إلى القصر من بعد وفاة والدها، وقالت له بأن يوزع المال ويترك القصر ولكنه رفض وذهبت هي إلى منزل والده.

وحاول واصل وشركائه الصعود للقصر ولكن حكيم كان لهم بالمرصاد وكاد أن يفجر فيهم لغما ولكنه اختار أن يبث في نفوسهم الرعب بتفجير لغم بالقرب منهم وحذرهم من الاقتراب من الجبل مرة أخرى.

ثم ذهب حكيم إليها في منزل والده وطلب منها أن ترجع إلى القصر ولكنها رفضت، وقالت له أن يجلس معها في منزل والده ولكنه رفض، ثم جاء والده رضوان الباشا وطلب منه أن يبتعد عن القصر ويجلس مع زوجته صفا عنده، ولكنه قال له أنه لن يمشي من القصر، وانتهت الحلقة على طلب شديد من حكيم بأن يرجع إلى بيته ويترك حراسة القصر، لأن سليم وبحر قاموا بتهديده وهو لن يخاف منهم ولكن يخاف أن يشتروا أي رجل من رجاله.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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