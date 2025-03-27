الخميس 27 مارس 2025
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محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات لعام 2025

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات بكفر الشيخ

 كرّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، بمكتبه بالديوان العام، وذلك تقديرًا لجهودهن في تربية الأبناء وتعزيز القيم المجتمعية، قائلًا: "سطرت كل سيدة منهن قصص تضحية وكفاح تحدت الصعاب".

وشمل التكريم 4 أمهات مثاليات تقديرًا لدورهن البارز في تربية أبنائهن رغم التحديات التي واجهنها، وهن الأم المثالية سحر حسني منصور السيد، 58 عامًا، والتى كرّست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، والأم المثالية نادية علي قطب، 57 سنة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجها كذلك، تحملت مسؤولية رعاية أبنائها الثلاثة بإصرار وعزيمة، والأم المثالية عزة محمود الزيات، 58 عامًا، فقد بذلت جهودًا كبيرة في تربية أبنائها الثلاثة، والأم المثالية نبيلة عزت غازي، 56 عامًا، والتى اضطلعت بدور الأب والأم معًا بعد وفاة زوجها، وسهرت على تربية أبنائها الأربعة حتى أتموا تعليمهم، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لعطائهن اللامحدود وتضحياتهن العظيمة في سبيل تنشئة أجيال ناجحة تسهم في بناء المجتمع.

 

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن اعتزازه بالدور العظيم الذي تقوم به الأمهات في بناء الأجيال، مؤكدًا أن الأم المصرية نموذج مشرف للصبر والتضحية، وأن هذا التكريم يعد تقديرًا لجهودهن في دعم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يقدمن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة، تسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط.

ومن جانبهن، أعربت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التقدير، مشيرات إلى أن الأمومة رسالة سامية تتطلب العطاء المستمر، وأن هذا التكريم يمنحهن دافعًا للاستمرار في تقديم كل ما هو أفضل لأسرهن ومجتمعهن.

يذكر أن محافظة كفرالشيخ تحرص سنويًا على تكريم الأمهات المثاليات، في إطار تقديرها للدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في بناء نهضة المجتمع.

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الأمهات المثاليات الاحتياجات الخاصة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي ذوى الاحتياجات الخاصة

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