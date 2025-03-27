هل يكسر سيراميكا عقدة الزمالك التاريخية؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

مواجهة الغد ستكون المباراة رقم 11 التي تجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا حيث سبق وتواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وهذه المباراة، ستكون المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس مصر، حيث سبق وتواجها معا في 9 مباريات من قبل ببطولة الدوري المصري ومباراة في كأس الرابطة المصرية.

وخلال 10 مباريات سابقة جمعت الفريقين، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على سيراميكا في 9 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة، لم يتذوق فريق سيراميكا طعم الفوز على الفارس الأبيض.

وتمكن لاعبو الزمالك خلال الـ 10 مباريات من تسجيل 21 هدفا في مرمى سيراميكا، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

ويتقاسم ثنائي نادي الزمالك سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو، صدارة هدافي تاريخ مواجهات الفريقين معا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وخسر الزمالك آخر مباراة خاضها أمام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1، بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر

والتقى الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

الزمالك: تأهل بعد فوز صعب على سموحة بنتيجة 4-2 في ملعب القاهرة الدولي.

بيراميدز: اجتاز إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة على ملعب الدفاع الجوي.

سيراميكا كليوباترا: تغلب على الجونة 3-1 في ملعب هيئة قناة السويس.

البنك الأهلي: انتزع التأهل بعد فوزه على غزل المحلة بهدف في الأشواط الإضافية.

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