موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك ضد سيراميكا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

تأهل الزمالك وسيراميكا الي نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وخسر الزمالك اخر مباراة خاضها امام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر بنتيجة 2-1 بينما فاز سيراميكا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج ربع نهائي كأس مصر

والتقى الزمالك مع سموحة، وبيراميدز مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا ضد الجونة، وغزل المحلة مع البنك الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك على حساب سموحة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ليحصد بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي.

كما تأهل بيراميدز إلى دور نصف النهائي بعدما حقق فوزا مثيرا على إنبي، بهدفين مقابل هدف، على استاد الدفاع الجوي.

و تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما تخطي الجونة بنتيجة 3-1، على أرضية استاد هيئة قناة السويس.

كما نجح البنك الأهلي في انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

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