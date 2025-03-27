الخميس 27 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائدي دراجات نارية لأدائهم حركات استعراضية في دمياط

القبض على قائدى دراجات
القبض على قائدى دراجات نارية

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصـــل الاجتماعي تتضمن قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية "بدون لوحات معنية" بدمياط.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعي تتضمن قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية "بدون لوحات معنية" بدمياط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجتين الناريتين وقائديهما.

 

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وزارة الداخلية مديرية أمن دمياط أداء حركات إستعراضية مركز شرطة دمياط أجهزة وزارة الداخلية

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