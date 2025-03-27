القبض على قائدي دراجات نارية لأدائهم حركات استعراضية في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو بمواقع التواصـــل الاجتماعي تتضمن قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية "بدون لوحات معنية" بدمياط.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعي تتضمن قيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية باستخدام دراجات نارية "بدون لوحات معنية" بدمياط، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجتين الناريتين وقائديهما.

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