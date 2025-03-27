الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

موقف توافر الأدوية
موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعددٍ من المسئولين.

 

مدبولي: نتابع مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية محليًا 

 وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة مؤشرات توافر الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، انطلاقًا من أثر ذلك في تعزيز استقرار القطاع الصحي المصري؛ وضمان استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

 

بدوره، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أثر التنسيق القائم بصورة فاعلة بين هيئتي الدواء؛ والشراء الموحد، في توفير الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتأمين مخزون آمن منها، وكذا تدبير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء؛ دعمًا لخطة الدولة لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة والمُستلزمات الطبية، مع تذليل أية تحديات قد تواجه التصنيع المحلي.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية الضرورية، وخاصة من الأصناف الحرجة، مثل مُستلزمات القلب والصدر، واحتياجات المعامل، والأدوية المُتنوعة، وغيرها، وذلك في إطار الخطط المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي من تلك الأصناف الحرجة لفترة آمنة، مُضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض موقف سداد مُستحقات الشركات، فيما يخص توريد الأدوية والمُستلزمات الطبية والأجهزة المُختلفة، والإجراءات المُتبعة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية في هذا الإطار.

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