الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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 هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
       

وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حلول عيد الفطر المبارك رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي

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