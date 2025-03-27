الجيش السوداني يعلن تنفيذه عملية نوعية ضد قوات الدعم في الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني تنفيذها عملية نوعية ضد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، باستخدام طائرات مسيرة متطورة.

مقتل 10 من جنود الدعم السريع

وأسفرت العملية عن تدمير "عربة تشويش متحركة" في حي الجبل، إلى جانب مقتل 10 من جنود الدعم السريع وإصابة آخرين.

وأشارت الفرقة السادسة إلى أن الدعم السريع صعدت أمس الأربعاء قصفها العشوائي على الأحياء السكنية بمدينة الفاشر، ما أدى لمقتل 8 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

أسقطت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني طائرات مسيرة

في غضون ذلك، أسقطت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل.

خطة للسيطرة على العاصمة الخرطوم

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني "نفذ بنجاح" خطة للسيطرة على العاصمة الخرطوم، لافتة إلى أنه أصبح "على مشارف إعلانها مدينة خالية من عناصر قوات الدعم السريع"، في ظل ما وصفته بـ"انهيار وتقهقر" في صفوف تلك "الميليشيات".

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